В Петрозаводске похоронен учитель Александра II

Одним из запоминающихся царских приездов в Карелию был приезд Александра II – человека с удивительной судьбой. Он не планировал стать царем. Его учителями были поэт Жуковский и человек, погребенный в Петрозаводске в 1865 г., а именно Константин Арсеньев (учитель истории).

В результате их интеллектуальных установок Александр Николаевич вырос не просто в царя, а в царя-реформатора. Можно даже позволить так сказать: была одна Россия до Александра II и стала другая после.

За этот период к России были присоединены Средняя Азия, Северный Кавказ, Дальний Восток, Бессарабия, Батуми. Одновременно он продал Аляску и передал Японии все Курильские острова в обмен на Сахалин. // Фото: rusplt.ru