Очистные сооружения Петрозаводска ставят в пример

Сегодня, прямо в эти минуты, в Петрозаводске на деловом форуме «Экология и инклюзия. Социальные идеи и цифровые решения» обсуждаются вопросы о применении IT-технологий для развития регионов. Одна из задач – решение проблем в области экологии. 7 июня в рамках форума участники посетили канализационные очистные сооружения.

В ходе экскурсии экологи из Москвы и Московской области ознакомились с результатами реконструкции КОС, и остались впечатлены:

«К вам нужно отправлять людей учиться, чтобы они понимали, как нужно работать»

– поделились своими мыслями гости форума.

«РКС-Петрозаводск» уже не первый раз принимает на своих объектах участников различных общественных организаций и специалистов из других регионов. Реализованные инвестиционные проекты АО «ПКС – Водоканал» – удачный пример государственно-частного партнерства.

Если вы тоже хотите посетить КОС, оставляйте коллективные заявки по ссылке. Экскурсии проводятся для представителей организаций и общественных объединений.

Фото- и видеоматериалы представлены в официальной группе «РКС-Петрозаводск» социальной сети «ВКонтакте».