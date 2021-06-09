Электричество отключат завтра в одном из районов Петрозаводска

10 июня планируется отключение электричества на территории Зимника. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска.

Жители микрорайона будут лишены электроэнергии с 10 до 15 часов, уточнили в городской администрации.

Временные неудобства вызваны необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на объектах электросетевого хозяйства АО «Прионежская сетевая компания». Фото vyksavkurse.ru