09 июня 2021, 16:56
Электричество отключат завтра в одном из районов Петрозаводска
Неудобства вызваны аварийно-восстановительными работами на сетях
10 июня планируется отключение электричества на территории Зимника. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска.
Жители микрорайона будут лишены электроэнергии с 10 до 15 часов, уточнили в городской администрации.
Временные неудобства вызваны необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на объектах электросетевого хозяйства АО «Прионежская сетевая компания». Фото vyksavkurse.ru