09 июня 2021, 16:56
Общество

Электричество отключат завтра в одном из районов Петрозаводска

Неудобства вызваны аварийно-восстановительными работами на сетях

10 июня планируется отключение электричества на территории Зимника. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска.

Жители микрорайона будут лишены электроэнергии с 10 до 15 часов, уточнили в городской администрации.

Временные неудобства вызваны необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на объектах электросетевого хозяйства АО «Прионежская сетевая компания». Фото vyksavkurse.ru

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Петрозаводск
Зимник
«Прионежская сетевая компания»
электричество
Отключение
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