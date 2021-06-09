Особый противопожарный режим введен в Карелии

Из-за повышения пожарной опасности в лесах в Карелии ввели особый противопожарный режим. Разводить костры запрещено с 8 июня. Распоряжение подписал губернатор, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов республики. На время действия особого режима карельские леса будут патрулировать, также будут проверять места отдыха вблизи лесов. Перед въездами в лес поставят аншлаги.

Нарушителей ждут штрафы. Например, для граждан размер штрафа составит от 4 до 5 тысяч рублей; должностных лиц – от 20 до 40; юрлиц – от 300 до 500 тысяч рублей. Если при пожаре будет причинен крупный ущерб, то нарушителю будет грозить уголовная ответственность: до 10 лет лишения свободы и штраф от 300 до 500 тысяч рублей.

Ранее МЧС республики предупредило о высокой пожарной опасности. 10 июня в Пудожском, Калевальском и Суоярвском районах, 11-12 июня - в большинстве районов Карелии устанавливается высокая пожарная опасность четвертого класса. (фото protradnoe.ru)