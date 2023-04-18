Шествие «Бессмертного полка» в очном формате проводить не будут

В этом году «Бессмертный полк» не будут проводить в традиционном очном формате в России. Об этом ТАСС заявила сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», депутат Госдумы Елена Цунаева. По ее словам, ряд регионов отказались от шествия в силу угрозы. Например, в Крыму.

«Это все-таки единая неделимая история, шествие «Бессмертный полк», если где-то у людей нет такой возможности, давайте использовать другие варианты», - сказала она. По словам парламентария, желающие смогут разместить фотографии своих родственников-ветеранов в соцсетях, на одежде, на автомобиле и на сайте движения.

День Победы в Москве и других городах будет проходить в смешанном формате - в регионах пройдут очные и онлайн-мероприятия.

В 2020 и 2021 годах акция проходила 9 мая в онлайн-формате из-за пандемии, в 2022 году шествие прошло в традиционном формате. // фото пресс-служба правительства Карелии