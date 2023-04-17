Россиянам назвали причины появления белых пятен на ногтях

Косметолог Сабина Мустафанова назвала причины появления белых пятен на ногтях. Слова специалиста приводит издание Solenka.info.

Как отметила врач, подобная пигментация может свидетельствовать о наличии проблем со здоровьем. Например, белые пятна могут говорить о проблемах с сердечно-сосудистой системой. Также это может быть следствием стресса.

Помимо этого, белые пятна могут говорить о недостатке витаминов в организме или о грибке ногтей. Грибок, как правило, также сопровождается утолщением ногтевой пластины.

В то же время белые пятна часто возникают также из-за травм, которые происходят, в том числе, во время маникюра, отметила собеседница издания. // Фото: freepik.com