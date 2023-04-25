Шестерых пьяных водителей поймали в выходные в Петрозаводске

В минувшие выходные в Петрозаводске в ходе рейдов ГИБДД были отстранены от управления транспортом шестеро пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Транспортные средства нарушителей были направлены на специализированную стоянку. Самих автомобилистов ждет штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года.

Инспекторы призывают горожан не оставаться в стороне и сообщать о нетрезвых людях, управляющих транспортом. Телефоны дежурной группы: 715-900, 78-44-44. // Фото ГИБДД Петрозаводска