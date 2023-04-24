24 апреля 2023, 20:04
Петрозаводчанка ушла гулять с мопсом на Ключевой и пропала
В столице Карелии пропала Вера Бобрович
24 апреля в столице Карелии пропала Вера Ивановна Бобрович, 1957 года рождения. Около пяти часов утра петрозаводчанка вышла на прогулку с собакой из дома на улице Судостроительная. Домой она не вернулась.
В сообществе по поиску людей «ПСО «Доброспас» сообщили, что Вера Бобрович не всегда может хорошо ориентироваться в окружающей обстановке.
На прогулку женщина отправилась в черной куртке, темно-синих штанах, резиновых сапогах Она может быть с бежевым мопсом на поводке.
Поисковики просят бдительных петрозаводчан сообщать информацию о разыскиваемой по телефонам: 8-953-533-36 -55, 8-920-017-6045, 8-921-528-1111.