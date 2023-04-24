ГИБДД показала видео полицейской погони в Петрозаводске

Вечером 23 апреля на Древлянке нетрезвый лихач уходил от полицейской погони сначала за рулем легковушки, а затем на своих двоих. Сотрудники ГИБДД оказались быстрее. Нарушителем ПДД оказался 24-летний молодой человек.

В паблике ведомства опубликовано видео погони. Судя по записи, водитель несколько раз проехал на красный.

В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали, что водитель бросил автомобиль во дворах на Лоссинском шоссе. Его догнали. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за вождение в состоянии опьянения и был лишен водительских прав. В этот раз он отказался проходить медосвидетельствование.

В дорожной полиции сообщили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела, молодой человек задержан до решения суда. Также на него составили административные материалы, ему может грозить штраф, обязательные работы или административный арест. // фото скриншот видео