24 апреля 2023, 18:43
Дорогу размыло в Карелии
Хлынувшие из болота потоки нарушили грунтовку между населенными пунктами Леппясюрья и Суйстамо
В Питкярантском районе размыло дорогу. Специалисты пытаются восстановить проезд. Инцидент случился на автодороге Леппясюрья-Харлу между населенными пунктами Леппясюрья и Суйстамо.
В региональном Управтодоре сообщили, что дорогу размыло из-за резкого таяния снега и поднятия уровня воды в болоте.
Судя по фотографиям, хлынувшая вода размыла грунтовку в нескольких местах.
В управлении автомобильных дорог Карелии добавили, что подрядчик принимает меры по восстановлению земляного полотна и обеспечению проезда. // фото паблик КУ РК «Управтодор РК»