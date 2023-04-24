Дорогу размыло в Карелии

В Питкярантском районе размыло дорогу. Специалисты пытаются восстановить проезд. Инцидент случился на автодороге Леппясюрья-Харлу между населенными пунктами Леппясюрья и Суйстамо.

В региональном Управтодоре сообщили, что дорогу размыло из-за резкого таяния снега и поднятия уровня воды в болоте.

Судя по фотографиям, хлынувшая вода размыла грунтовку в нескольких местах.

В управлении автомобильных дорог Карелии добавили, что подрядчик принимает меры по восстановлению земляного полотна и обеспечению проезда. // фото паблик КУ РК «Управтодор РК»