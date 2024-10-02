Шестерых мужчин будут судить за пытки и похищение человека в Карелии

Мужчину избили возле дома в Янишполе, отобрали паспорт и телефон и под дулом пистолета затащили в автомобиль. Преступников установили. Все произошло осенью 2023 года.

По информации Следкома Карелии, организатором оказался руководитель строительной фирмы, где работал пожелавший уволиться потерпевший. Как считают следователи, руководитель за это решил отомстить своему сотруднику. Для своего плана он подговорил пятерых знакомых.

Похищенного мужчину вывезли на промышленную базу на улице Коммунистов в Петрозаводске. Его пытались переубедить уходить из фирмы и «заклеймили». Затем мужчину отвезли в квартиру на улице Мерецкова, откуда он смог сбежать и сообщить в полицию.

Участники похищения искали беглеца и забрались к нему в квартиру. Они забрали документы об образовании, военный билет, трудовую книжку и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Всех шестерых задержали силовики. Их будут судить. // фото стоп-кадр видео пресс-службы СУ СК по РК