Мужчина распустил руки и попал под уголовную статью

Ночь в увеселительном заведении в Костомукше не прошла без последствий. Одного мужчину избили, второй стал фигурантом уголовного дела о побоях.

Житель Муезерского района, 1993 года рождения, повздорил с приятелем. От слов перешли к кулакам. По версии полицейский, мужчина нанес побои оппоненту.

Ранее он привлекался к административной ответственности за подобное. В связи с новым происшествием, ему предстоит нести ответственность согласно уголовному законодательству. // фото unsplash.com/ Scott Rodgerson