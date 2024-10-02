02 октября 2024, 12:35
Мужчина распустил руки и попал под уголовную статью
Житель Карелии стал уголовником после похода в увеселительное заведение
Ночь в увеселительном заведении в Костомукше не прошла без последствий. Одного мужчину избили, второй стал фигурантом уголовного дела о побоях.
Житель Муезерского района, 1993 года рождения, повздорил с приятелем. От слов перешли к кулакам. По версии полицейский, мужчина нанес побои оппоненту.
Ранее он привлекался к административной ответственности за подобное. В связи с новым происшествием, ему предстоит нести ответственность согласно уголовному законодательству. // фото unsplash.com/ Scott Rodgerson