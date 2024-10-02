02 октября 2024, 12:22
На школьника упал щит с баскетбольным кольцом
У пострадавшего рана на голове, родители обратились в СК
На голову школьника упал щит с баскетбольным кольцом. Инцидент произошел на физкультуре в одном из центров образования в Петербурге, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
По словам брата пострадавшего восьмиклассника, подросток стоял спиной к кольцу, когда конструкция сорвалась со стены. Школьника задело по касательной. Врачи зафиксировали ушибленную рану головы.
Родители школьника обратились в онлайн-приемную СК. // фото unsplash.com/ Karsten Winegeart