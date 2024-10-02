02 октября 2024, 12:22
Происшествия

На школьника упал щит с баскетбольным кольцом

У пострадавшего рана на голове, родители обратились в СК

На голову школьника упал щит с баскетбольным кольцом. Инцидент произошел на физкультуре в одном из центров образования в Петербурге, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

По словам брата пострадавшего восьмиклассника, подросток стоял спиной к кольцу, когда конструкция сорвалась со стены. Школьника задело по касательной. Врачи зафиксировали ушибленную рану головы.

Родители школьника обратились в онлайн-приемную СК. // фото unsplash.com/ Karsten Winegeart

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щит
баскетбольное кольцо