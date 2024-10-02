Ночью в Петрозаводске погибла женщина

В ночь на 2 октября в столице Карелии произошел пожар. Вспыхнул дома на улице Бесовецкая, 12. Спасателям позвонили в 01:39.

По тревоге выехали восемь единиц техники и 21 человек. Из дома вывели людей. Всего эвакуировали 27 человек, в том числе 7 детей.

Огонь повредил одну комнату в доме. Площадь пожара составила 20 кв.м. Пресс-служба МЧС по РК опубликовала фотографии того, как выглядит помещение после пожара.

В результате возгорания погибла хозяйка квартиры. По версии ведомства, к трагедии могла привести неосторожность при курении. // фото из телеграм-канала МЧС РК