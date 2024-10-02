Полиция накрыла создателя интернет-магазина по продаже наркотиков

Отмывание денег и создание магазина по продаже запрещенных веществ – в таких преступлениях обвиняют 39-летнего петрозаводчанина. География незаконной деятельности охватывала более тридцати городов России и стран ближнего зарубежья, сообщили в пресс-службе МВД по Карелии.

Организатора преступной группы схватили весной прошлого года. Петрозаводчанин, закладчики и курьеры при общении скрывали свои имена и названия наркотиков, личные контакты также были исключены. Полицейским удалось установить личности восьмерых жителей Карелии, втянутых в незаконную деятельность.

Петрозаводчанина также заподозрили в отмывании денег, добытых преступным путем. Общая сумма - не менее 16 миллионов рублей. Оперативники изъяли более 7,2 килограмма наркотических средств и психотропных веществ, приготовленных к сбыту.

У организатора преступной группы изъяли деньги, криптовалюту, арестовали земельные участки в Петрозаводске и Московской области. Общая сумма изъятых активов превысила 40 миллионов рублей.

Петрозаводчанин арестован и дожидается суда. Ему инкриминируют восемь эпизодов преступной деятельности. Мужчине может грозить пожизненный срок. Расследование в отношении остальных участников продолжается. // фото пресс-служба МВД по Карелии