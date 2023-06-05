Шесть студентов ПетрГУ получили стипендии президента

Шестерых студентов ПетрГУ отметили стипендиями президента.

За высокие успехи в учебе и научной деятельности карельских студентов удостоили стипендий президента РФ по направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики.

Стипендии получили учащиеся 1, 2 и 3 курсов – Татьяна Квист, Сергей Евстифеев, Денис Ларионов, Полина Осипова, Евгений Смирнов, Константин Смирнов, сообщили в пресс-службе вуза.