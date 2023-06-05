В выходные 13 водителей Петрозаводска были отстранены от управления

В минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска отстранили от управления 13 водителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Среди нарушителей пять человек находились за рулем с признаками опьянения, еще восемь человек ездили по городу, не имея водительских прав.

В ГИБДД напомнили, что езда без прав влечет за собой штраф в размере 5-15 тысяч рублей. Пьяные водители рискуют остаться без прав на полтора-два года. Они также должны оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Петрозаводчан попросили сообщать о людях, управляющих транспортом в нетрезвом виде. Звонить можно по телефонам 715-900, 78-44-44. // Фото ГИБДД Петрозаводска