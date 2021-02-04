Шесть причин восстановить здоровье в санатории «Белые ключи»

В этом году многих людей затронул Covid-19. Но и без нового вируса у каждого из нас хватает проблем со здоровьем. У кого-то спина, у кого-то суставы, у кого-то стресс. В санатории «Белые ключи» действует много программ по различным направлениям. Там можно и восстановить силы и здоровье после болезни, и похудеть, и получить удовольствие от СПА-процедур.

- В санатории «Белые ключи» помогают восстановиться после COVID-19



Для укрепления иммунитета после Covid-19 и острых респираторных инфекций в «Белых ключах» действует программа «Легкое дыхание». В этом году врачи дополнили ее новыми процедурами. Это и соляная пещера, и «Акварелакс» - бесконтактная гидромассажная ванна, и такая необходимая в этом случае оксигенотерапия (кислородотерапия), и лечебная физкультура с комплексом дыхательных упражнений и многое другое.

- Удобные специальные программы для петрозаводчан без проживания

Процедуры проходят в первую половину дня. Разработаны СПА-программы «Неделя для себя», «Релакс», «Усталый менеджер». В ходе 6-дневной программы вы снимете нервное напряжение и усталость, улучшите настроение и мозговую деятельность, пополните энергетические запасы организма.

Также с 25 января санаторий снова принимает по курсовкам. Курсовка – это полная лечебная программа без проживания и без питания (предоставляется комната отдыха). Медицинские процедуры по курсовке подбираются индивидуально.

- Если у вас болит спина и суставы, есть лишний вес, вы испытываете стресс, то врач подберет оптимальное лечение с учетом вашего состояния​.

Санаторий «Белые ключи» является бальнеологическим курортом, поэтому в лечебном арсенале здравницы в комплексе с современным оборудованием используется грязь озера Габозеро, фитоминеральный комплекс «Тонус+» для обертываний, шунгит, озон, фитосборы, что дает убедительные результаты лечения.

В прошлом году в«Белых ключах» появились новые процедуры, такие как: стоунтерапия (массаж теплыми шунгитовыми камнями), соляная пещера. Куплено и успешно используется новое оборудование – бесконтактная гидромассажная ванна «Акварелакс», сухие углекислые ванны, современный «Полимаг» для магнитотерапии. Также на территории санатория теперь можно заниматься на тренажерах Маркелова.

- Безопасность

В санатории «Белые ключи» соблюдаются все требования безопасности гостей: масочный режим, установлены рециркуляторы для обеззараживания воздуха, антисептики для обработки рук. Все гости приезжают на лечение с медицинскими документами, результатами обследований и справками.

- Акции и скидки

Всем, кто хотя бы один раз приехал в санаторий, выдается дисконтная карта, которая дает право на получение скидки 10% на все услуги санатория.

С 15 по 19 февраля действует 30% скидка на санаторно-курортные путёвки на март, апрель, май 2021 или программу восстановления после COVID-19.

Узнать подробности и забронировать программу можно:

- через сайт санатория whitesprings.ru, белыеключи.рф,

- по телефону +7 (8142) 52-86-86

- в сообщениях vk.me/belyekluchi или на почту bk-smo@mail.ru

В стоимость путевок входит проживание, питание, лечебная и культурная программа. Предоплата: для петрозаводчан – до 19 февраля, для иногородних – до 27 февраля.

Возможны противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь с врачом.

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