Шесть человек погибли на пожаре в частном доме в российском регионе

В Московской области шесть человек погибли в результате пожара в частном доме. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия случилась 23 мая в трехэтажном доме в СНТ под Истрой. В здании вспыхнул пожар. В ходе ликвидации возгорания были обнаружены тела шести человек. Еще один пострадавший госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. На месте трагедии работают наиболее опытные следователи и криминалисты. // Фото: ГСУ СК России по Московской области