22 мая 2024, 17:08
Шенгенские визы подорожают на 12% с июня
Визовый сбор поднимут с 11 июня до 90 евро
С 11 июня шенгенские визы подорожают. О повышении сборов на визу предупредили в министерстве иностранных и европейских дел Словении.
Рост составит 12%. Новый шенген для взрослого обойдется в 90 евро, а для ребенка от 6 до 12 лет в 45 евро, сообщает АТОР.
Пересмотр цен на визы назрел из-за уровня инфляции. Отмечается, что даже, несмотря на повышение сбора, шенген остается относительно дешевым.
Последний раз их повышали в 2020 году с 60 до 80 евро. // фото freepik.com