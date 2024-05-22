Шенгенские визы подорожают на 12% с июня

С 11 июня шенгенские визы подорожают. О повышении сборов на визу предупредили в министерстве иностранных и европейских дел Словении.

Рост составит 12%. Новый шенген для взрослого обойдется в 90 евро, а для ребенка от 6 до 12 лет в 45 евро, сообщает АТОР.

Пересмотр цен на визы назрел из-за уровня инфляции. Отмечается, что даже, несмотря на повышение сбора, шенген остается относительно дешевым.

Последний раз их повышали в 2020 году с 60 до 80 евро. // фото freepik.com