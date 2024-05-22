Редкое астрономическое событие смогут увидеть россияне

Редкое и зрелищное событие произойдет в июне. 3-го числа состоится большой парад планет.

В это время сразу шесть планет выстроятся близко друг к другу по одну сторону от Солнца и будут видны на небосклоне. Наблюдать за астрономическим событием смогут с разных точек нашей планеты.

Ожидается, что в прямую линию выстроятся Меркурий, Юпитер, Марс, Уран, Нептун и Сатурн, причем некоторые из них можно будет увидеть так, а для наблюдения за остальными понадобится телескоп. // фото unsplash.com