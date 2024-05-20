20 мая 2024, 07:09
Президент Ирана погиб в результате авиакатастрофы
Спасатели не обнаружили выживших после падения вертолета с руководством Ирана
В Иране в результате авиакатастрофы погиб президент страны Эбрахим Раиси. Об этом сообщает ТАСС.
В воскресенье стало известно о падении вертолета, на котором летел иранский лидер. Сообщалось о том, что пассажиры воздушного судна могли выжить. Спасатели долго добирались до места падения, но, попав туда, живых людей не обнаружили.
Помимо Раиси, в вертолете находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. // Фото: unsplash.com / Vlad Sabila