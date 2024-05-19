Названа самая модная прическа этого года

Специалисты назвали самую модную прическу 2024 года. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на зарубежную прессу.

По данным источника, в последнее время многие звезды появляются на публике с укладкой с эффектом мокрых волос. Знаменитости были замечены с такой прической, в том числе, на Каннском кинофестивале.

Среди звезд с такой прической оказались певица Tyla, актриса Эйми-Ффион Эдвардс, режиссер Грета Гервиг, поп-исполнительница Рита Ора и другие звезды. Специалисты отмечают, что укладка с эффектом влажных волос всегда приковывает к себе внимание. // Фото: unsplash.com / Adam Winger