19 апреля 2024, 10:24
Общество

Схема движения в микрорайоне Петрозаводска изменится до осени

Из-за газификации Соломенного водителям придется терпеть неудобства

На днях в Петрозаводске изменится схема движения. Ограничения введут в Соломенном с 22 апреля, сообщили в городской администрации.

Они связаны с газификацией микрорайона, которая поэтапно будет проходить по различным улицам.

- На следующей неделе строительство начнется с улиц Труда, Малой, Новой и Молодежной,

- уточнили в мэрии.

С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте горадминистрации Работы намерены завершить до 31 августа текущего года. // фото: «Петрозаводск говорит»

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новости Карелии
Петрозаводск
Изменение схемы движения
газификация