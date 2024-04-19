19 апреля 2024, 10:24
Схема движения в микрорайоне Петрозаводска изменится до осени
Из-за газификации Соломенного водителям придется терпеть неудобства
На днях в Петрозаводске изменится схема движения. Ограничения введут в Соломенном с 22 апреля, сообщили в городской администрации.
Они связаны с газификацией микрорайона, которая поэтапно будет проходить по различным улицам.
- На следующей неделе строительство начнется с улиц Труда, Малой, Новой и Молодежной,
- уточнили в мэрии.
С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте горадминистрации Работы намерены завершить до 31 августа текущего года. // фото: «Петрозаводск говорит»