19 апреля 2024, 10:10
Два передвижных аппарата УЗИ поступили в ЦРБ Медвежьегорска
Оборудование для сердечников установили в больнице по федеральной программе
Два передвижных аппарата УЗИ поступили в Медвежьегорскую ЦРБ. Они пришли в рамках федеральной программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
Один аппарат будут использовать в первичном сосудистом отделении, другой – в отделении профилактики, в том числе во время выездов в отдаленные населенные пункты.
Охлопков напомнил, что в прошлом году по этой программе в Карелию поступили 33 единицы оборудования для первичных сосудистых отделений Сегежской, Беломорской ЦРБ и Межрайонной больницы №1 в Костомукше. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте