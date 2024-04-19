Два передвижных аппарата УЗИ поступили в ЦРБ Медвежьегорска

Два передвижных аппарата УЗИ поступили в Медвежьегорскую ЦРБ. Они пришли в рамках федеральной программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Один аппарат будут использовать в первичном сосудистом отделении, другой – в отделении профилактики, в том числе во время выездов в отдаленные населенные пункты.

Охлопков напомнил, что в прошлом году по этой программе в Карелию поступили 33 единицы оборудования для первичных сосудистых отделений Сегежской, Беломорской ЦРБ и Межрайонной больницы №1 в Костомукше. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте