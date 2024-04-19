«Ладожскую нерпочку» выпустят на маршрут в апреле

Рельсовый автобус «Ладожская нерпочка» совершит первый рейс уже 28 апреля. Об этом сообщили в администрации Сортавальского района.

Территорию по пути следования рельсового автобуса приведут в порядок. Чтобы подготовить маршрут, надо убрать свалки на прилегающих к путям участках. Там много мелкого бытового мусора и древесных остатков.

Также администрация и представители филиала АО «РЖД» обсудили установку ограждений, которые перекроют выход и въезд на железнодорожный путь в районе улиц Карельской и Промышленной.

Чтобы повысить безопасность, также оборудуют пешеходные переходы через ж/д пути около Сортавальской ЦРБ, на переездах в районе улиц Фабричной и Валаамской. // фото: администрация Сортавальского района