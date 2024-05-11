Схема движения транспорта изменится в центре Петрозаводска

В центре Петрозаводска изменится схема движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

С 20:00 18 мая остановку транспорта запретят на улице Еремеева (от улицы Куйбышева до Набережного проспекта), на Набережном проспекте (от улицы Еремеева до проспекта Ленина) и на проспекте Ленина (от Набережного проспекта до Пушкинской улицы). Эта территория станет пешеходной зоной с 7:00 19 мая.

Временные ограничения вводятся в связи с проведением полумарафона. Водителей просят обращать внимание на установленные дорожные знаки. // Фото: unsplash.com / Chris Martin