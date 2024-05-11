11 мая 2024, 13:12
Неправильно припаркованные автомобили эвакуируют в Петрозаводске
Водителей карельской столицы просят не игнорировать дорожные знаки
В Петрозаводске ежедневно фиксируются десятки нарушений остановки транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города.
Водителям карельской столицы напомнили, что за нарушение правил парковки им грозит штраф в размере 1500 рублей. Транспортное средство при этом будет эвакуировано.
Автомобилистов просят быть внимательными. Игнорировать установленные дорожные знаки не стоит. // Фото ГИБДД