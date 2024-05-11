11 мая 2024, 13:12
Общество

Неправильно припаркованные автомобили эвакуируют в Петрозаводске

Водителей карельской столицы просят не игнорировать дорожные знаки

В Петрозаводске ежедневно фиксируются десятки нарушений остановки транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города.

Водителям карельской столицы напомнили, что за нарушение правил парковки им грозит штраф в размере 1500 рублей. Транспортное средство при этом будет эвакуировано.

Автомобилистов просят быть внимательными. Игнорировать установленные дорожные знаки не стоит. // Фото ГИБДД

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Метки: 
Петрозаводск
ГИБДД
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эвакуация
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