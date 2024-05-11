Бывшая узница фашизма не может найти в Карелии справедливости

Ленина Макеева возглавляет Карельский союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей. Сейчас ей 88 лет.

В начале 2023 года она узнала, что в конце 2022 года были внесены изменения в федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», который существенно расширял права отдельных категорий населения на бесплатное социальное обслуживание.

Ленина Макеева была уверена, что никаких проблем в предоставлении бесплатного социального обслуживания на дому бывшим узникам фашизма возникнуть не должно. Она внимательно изучила законы и убедилась, что это предусмотрено в законодательстве. Но неожиданно она натолкнулась на глухую дверь карельской соцзащиты.

«Нас стали зажимать, так как мы не указаны в законе о ветеранах»,

- считает Ленина Павловна.

О том, что ей ответили в карельском парламенте и центре социального обслуживания, читайте здесь.