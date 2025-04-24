Схема движения транспорта изменится в центре Петрозаводска

В центре Петрозаводска 25 и 26 апреля изменится схема движения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Так, с 8 часов утра 25 апреля будет организована пешеходная зона на площади Кирова, въезд с улицы Правды будет запрещен. Кроме этого, у Музыкального театра запретят остановку транспорта.

Временные неудобства связаны с проведением соревнований команд МЧС на площади Кирова. Ограничения будут действовать до 20 часов 26 апреля.

Мэрия просит водителей обращать внимание на установленные дорожные знаки и не нарушать ПДД. © «Петрозаводск говорит»