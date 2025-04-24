Выплевывающую детей рыбу предложили установить в парке Петрозаводска

В Побережном парке на берегу Онежского озера в Петрозаводске может появиться новая детская площадка. Сделать ее предложили в виде рыбы.

Как она могла бы выглядеть, показали в паблике Петросовета.

На картинке – рыба с выпученными глазами, что наталкивает на мысль, будто ее выбросило на берег и она давно погибла. Часть бока у рыбы-городка на картинке отсутствует, там то ли кости, то ли что-то непонятное, в чем могли бы разобраться биологи. Внутри конструкции - дети, которые скатываются из конструкции по трубе изо рта и трубы из бока ближе к хвосту.

Выглядит на картинке такая площадка неоднозначно. К тому же на спине этой не до конца «разложившейся» игровой конструкции плавники, до которых наверняка захотят добраться маленькие любопытные горожане.

В общем за такую площадку предлагают горожанам голосовать. Помимо мягко говоря странной на вид площадки-рыбы в парке, в случае его победы в программе «Формирование городской комфортной среды», хотят продлить пешеходную тропинку, поставить еще фонари, скамейки и урны. © «Петрозаводск говорит»