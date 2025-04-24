Петрозаводчанам назвали два опасных адреса

Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска предупредила жителей города об опасности по двум адресам.

По данным ЕДДС, открытые люки обнаружены на тротуаре у дома №18 по улице Зайцева, а также на проезжей части у дома №23 по Неглинской набережной. Во втором случае колодец прикрыт подручными средствами.

Жителей города - пешеходов и автомобилистов - просят быть внимательными и осторожными. Информация передана специалистам для принятия мер. © «Петрозаводск говорит»