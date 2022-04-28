Схема движения серьезно изменится в Петрозаводске ко Дню Победы

В центре Петрозаводска перед празднованием Дня Победы серьезно изменится схема движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, с 29 апреля и до 11 мая будет запрещен въезд на площадь Кирова с улицы Правды. Этот участок станет пешеходной зоной.

8 мая с 18.00 начнет действовать запрет остановки транспорта на улице Энгельса (между проспектом Ленина и площадью Ленина), на площади Ленина, на улицах Заводская линия и Гоголя (от улицы Герцена), на проспекте Карла Маркса (от площади Ленина до Пушкинской улицы), на улице Титова (между улицами Пушкинской и Куйбышева), а также на Фаддеевской улице.

9 мая с 7.00 до 23.30 все указанные выше участки городских магистралей, за исключением улицы Титова, превратятся в пешеходные зоны. Также проезд транспорта будет запрещен на улице Правды - между улицами Казарменской и Куйбышева, до набережной Гюллинга на улице Луначарского и частично до проспекта Карла Маркса, по улицам Дзержинского (от улицы Свердлова), Кирова и Куйбышева (от улицы Германа Титова). С 16.30, после завершения традиционной легкоатлетической эстафеты «День Победы», возобновится движение по улицам Энгельса, Заводская линия, Гоголя, Кирова, Дзержинского, площади Ленина и проспекту Карла Маркса (от площади Ленина до улицы Кирова).

Администрация города просит жителей Петрозаводска быть внимательными и руководствоваться Правилами дорожного движения и установленными знаками.

Ограничения призваны помочь обеспечить безопасность во время празднования Дня Победы. С программой торжественных мероприятий можно ознакомиться по ссылке. Фото: pixabay.com/MrJayW