Схема движения по Лососинскому шоссе снова изменится

С 15 ноября на Древлянке снова изменится схема движения транспорта в связи с продолжением работ на Лососинском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

К этому числу строители завершат работы на левой стороне Лососинского шоссе на участке от улицы Попова до улицы Чистой. Движение будет открыто. Жители «Скандинавии» смогут воспользоваться тремя улицами - Хейкконена, Ярославской и Оборонной - для выезда на Лососинское шоссе.

В то же время строители начнут ремонт правой стороны шоссе. Таким образом, окажется закрыт выезд туда с другой стороны улицы Оборонной.

Для пешеходов организуют временный пешеходный переход между Оборонной и Чистой улицами. Фото: unsplash.com