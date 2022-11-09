Подозрительное масло завезли в одну из школ Карелии

Сотрудники Россельхознадзора выявили в Карелии подозрительное сливочное масло, которое завезли в одну из школ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Цепочка, по которой масло поступило в пищеблок карельской школы, удивила специалистов. Выяснилось, что продукт был произведен в Тыве, причем сведения о происхождении сырья, из которого сделано масло, установить невозможно. Далее продукт был переработан на предприятии в Смоленске, а затем направлен на молокоперерабатывающий завод в Курск. Оттуда масло выпустили в оборот, и оно отправилось, в том числе, и в карельскую школу.

Ведомство приняло решение изъять из оборота опасную продукцию. Остатки масла были уничтожены. Производителю выдали предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Фото: unsplash.com