Шедевры оперы прозвучат под открытым небом в Санкт-Петербурге

Более десяти дней в парках и площадях Северной столицы будут звучать шедевры оперной классики. С 28 июля по 7 августа в Петербурге будет проходить фестиваль «Опера - всем» (6+). В этом году из-за эпидобстановки фестиваль пройдет в режиме онлайн.

Открытие фестивале состоится 28 числа на Елагином острове. Гостям покажут раннее сочинение Жоржа Бизе «Искатели жемчуга». Романтическую оперу 19 века оживит симфонический оркестр Санкт-Петербургского театра «Мюзик-Холл» «Северная Симфония» и театра «Мюзик-Холл». Главные партии исполнят Лаура Меенен, Клим Тихонов, Владимир Целебровский и Артем Борисенко, пишет «Фонтанка.ру».

30 июля на Елагином острове исполнят произведение Гаэтано Доницетти «Дон Паскуале». Оперу исполнит хор театра «Мюзик-Холл» и оркестр «Симфониетта Санкт-Петербурга». Солистами выступят Николай Каменский, Анна Викулина, Тигрий Бажакин, Борис Степанов и Сергей Чепурко.

4 августа на Соборной площади Петропавловской крепости покажут классическую оперу «Жизнь за царя» Михаила Глинки. Произведение исполнит симфонический оркестр театра «Мюзик-Холл» «Северная Симфония», хор театра «Мюзик-Холл», а также солисты — Александр Безруков, Кирилл Белов, Екатерина Крапивина и Назия Аминева.

Завершится фестиваль 7 августа показом оперы Джузеппе Верди «Травиата» на Парадном плацу Екатерининского дворца государственного музея-заповедника «Царское Село». Произведение исполнят симфонический оркестр театра «Мюзик-Холл» «Северная Симфония» и хор театра «Мюзик-Холл», звезда итальянской оперы Даниэла Скиллачи и народный артист России Василий Герелло.

Трансляция спектаклей будет вестись на портале «Культура.РФ» и на сайте театра «Мюзик-Холл», а также в соцсетях. (фото gorod-plus.tv)