Щепка прошила живот ребенка на горке в российском регионе

В Московской области ребенок пострадал во время прогулки во дворе. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Мои Люберцы».

По данным источника, четырехлетняя девочка скатилась с горки, и в нее вонзилась деревянная щепка от конструкции.

Родители доставили пострадавшую в частную клинику. Медикам удалось извлечь щепку из брюшной полости. Внутренние органы ребенка, на счастье, оказались не задеты. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev