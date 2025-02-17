Шандалович встретился с военным комиссаром

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович провел встречу с военным комиссаром республики Андреем Артемьевым. Темой встречи стали ключевые направления поддержки участников специальной военной операции и их семей.

Обсудили вопросы качественного лечения и медицинской реабилитации бойцов. Адаптацию и помощь военнослужащим в возвращении к мирной жизни, включая психологическую поддержку. Обсуждались и жилищные вопросы – переселение нуждающихся семей участников спецоперации из аварийного жилья.

«Очень важно, чтобы наши защитники и их семьи чувствовали поддержку и знали, что они не одни. Законодательное собрание Карелии совместно с федеральным центром, Главой и правительством Республики Карелия работает над тем, чтобы помощь была своевременной и эффективной»,

- сказал Шандалович по итогам встречи.

Спикер парламента и военком Карелии также договорились провести совместный прием участников СВО и их близких.

Фото с личной страницы Элиссана Шандаловича.