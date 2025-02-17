Жители Карелии могут оставлять чаевые для сотрудников call-центров

Клиенты МТС смогут выразить благодарность сотрудникам поддержки за качественную помощь, отправив чаевые через удобный и безопасный сервис. После завершения разговора клиент получает SMS-сообщение со ссылкой для отправки чаевых через партнёрскую услугу.

Анализ показал, что многие клиенты хотели бы иметь возможность вознаградить сотрудников за качественную работу. На первом этапе пилотный проект подтвердил востребованность сервиса: 90% сотрудников получают чаевые, а максимальная сумма перевода составила 1551 рубль.

Техническое решение было найдено в рамках МТС Challenge — программе отбора технологических проектов в области предоставления клиентского сервиса центра инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub.

В будущем систему чаевых планируют поэтапно внедрять во все направления клиентского сервиса экосистемы МТС.

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