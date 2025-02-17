17 февраля 2025, 16:42
Рейды ГАИ будут проходить два дня подряд в Петрозаводске
Массовые проверки ожидаются на дорогах карельской столицы
В Петрозаводске 18 и 19 февраля пройдут рейды «Контроль трезвости». Об этом информирует пресс-служба Госавтоинспекции города.
Дорожные полицейские устроят массовые проверки на улицах карельской столицы. Инспекторы будут искать водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде.
Жителей Петрозаводска просят помочь полиции в этом деле. Сообщать о пьяных автомобилистах можно в дежурную группу по телефонам 715-900, 78-44-44. // Фото ГАИ