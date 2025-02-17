Глава Пудожского района опроверг информацию о закрытии школ

Глава Пудожского района Алексей Зубов сообщил на своей странице, планируются ли изменения в организации системы образования в населенных пунктах района.

По словам Главы Пудожского района, объединения школ п. Куганаволок и д. Авдеево не будет. Школа п. Куганаволок будет работать как отдельное юридическое лицо.

Также Зубов отметил, что ученики начальной школы п. Пудожгорский, как и прежде, будут учиться в своей школе, в которую после ремонта в летний период будет переведен детский сад данного населенного пункта.

«Сейчас прорабатываем этот вопрос»,

- сообщил глава района.

Кроме того, Алексей Зубов сообщил, что объединение школ п. Кубово и п. Водла в одну юридическую единицу не говорит о том, что детей станут подвозить для обучения в п. Кубово.

«Данный вопрос не рассматривается. Дети будут учиться в своей школе. Реорганизация никак не отразится на учебном процессе для детей».

Дополнительно Глава Пудожского Района прояснил ситуацию с заменой школьного автобуса для подвоза детей в п. Колово.

«Это происходит на время необходимого обслуживания автобуса большей вместимости, а также в зависимости от фактического количества детей, которые поедут в каждый конкретный учебный день. При этом, автобусы (и тот, что побольше, и тот, что поменьше) в центр населенного пункта приходят раньше установленного времени для того, чтобы дети не стояли на улице, а сразу могли пройти в теплый салон»,

- сообщил Алексей Зубов.

Фото со страницы Алексея Зубова