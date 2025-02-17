17 февраля 2025, 16:01
Общество

Военный из Костомукши погиб на СВО

Церемония прощания с Дмитрием Подсекиным пройдет 18 февраля

Житель Костомукши Дмитрий Подсекин погиб во время выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции. Об этом сообщил глава города Сергей Новгородов. 

Мэр выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что Подсекин отдал жизнь в результате выполнение военного долга. 

Церемония прощания с Дмитрием Подсекиным состоится 18 февраля в 11:00 в православном храме. Похороны пройдут в 12:00. // фото: Сергей Новгородов/ВКонтакте

 

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Метки: 
новости Карелии
Костомукша
СВО
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