17 февраля 2025, 16:01
Военный из Костомукши погиб на СВО
Церемония прощания с Дмитрием Подсекиным пройдет 18 февраля
Житель Костомукши Дмитрий Подсекин погиб во время выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции. Об этом сообщил глава города Сергей Новгородов.
Мэр выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что Подсекин отдал жизнь в результате выполнение военного долга.
Церемония прощания с Дмитрием Подсекиным состоится 18 февраля в 11:00 в православном храме. Похороны пройдут в 12:00. // фото: Сергей Новгородов/ВКонтакте