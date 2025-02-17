Военный из Костомукши погиб на СВО

Житель Костомукши Дмитрий Подсекин погиб во время выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции. Об этом сообщил глава города Сергей Новгородов.

Мэр выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что Подсекин отдал жизнь в результате выполнение военного долга.

Церемония прощания с Дмитрием Подсекиным состоится 18 февраля в 11:00 в православном храме. Похороны пройдут в 12:00. // фото: Сергей Новгородов/ВКонтакте