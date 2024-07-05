05 июля 2024, 19:10
Соцсети

Шахматная доска в беседке помешала хулиганам

В Сегеже неизвестные разгромили место для отдыха

В Сегеже неизвестные разгромили беседку. Фотографию последствий разместила глава администрации округа Марина Гусева.

«Просто фото. Полагаю, слова здесь лишние, а эмоции лучше через слова не передавать. Отчаяние»,

- написала Гусева.

На фотографии – опрокинутая шахматная доска из камня и оторванные от скамейки и стульев доски.

В комментариях подписчики предложили устанавливать камеры и наказывать «варваров».

Ранее в Сегеже кому-то помешали две скамейки в аллее. // фото vk.com/id507753892

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Метки: 
новости Карелии
Сегежа
беседка