Заменить асфальт на переезде на Ригачина обещают на этой неделе

Автомобилисты надеются на скорый ремонт железнодорожного переезда на улице Ригачина в Петрозаводске.

В РЖД ответили на запрос горожанина о плохом состоянии этого переезда и пообещали дефекты устранить. Ответ опубликован в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

В частности, говорится, что 26 июня дефекты дорожного покрытия в границах железнодорожного переезда устранили с применением холодного асфальта. А до 6 июля подрядная организация должна провести работы по замене асфальта на участке дороги в границах переезда.

Между тем в комментариях подписчики указали, что провести ремонт обещали еще в мае, а потом и 5 июля, но сроки меняются. // фото «Петрозаводск говорит»