Сезонное предложение от СК «Век» на квартиры для большой семьи

Большие квартиры продуманных планировок были заложены в проекты ЖК «Жемчужина» и ЖК «Симфония» с ориентиром на семейные пары с детьми. Помимо привлекательной площади, больших окон, остекленных лоджий, предложением по отделке и расстановке мебели застройщик продумал необходимые параметры, которые так важны для каждой семьи.

Выбирая жилой комплекс «Симфония» на пересечении ул. Анохина/Гоголя, вы будете приятно удивлены закрытой потрясающей благоустроенной дворовой территорией. Это игровые комплексы для детей всех возрастов, уличные тренажеры для взрослых, прогулочные дорожки и газоны, дизайнерская уличная мебель, обилие зелени и красота каждой детали. Вы можете спокойно отпускать детей гулять в тихий и уютный двор. В жилом комплексе «Симфония» территория полностью закрыта для посторонних, доступ к ней имеют только жители новостройки.

Жилой комплекс «Жемчужина» на берегу реки Лососинки радует близостью самого крупного парка города «Лососинский». Вечером можно прогуляться по дорожкам вдоль реки или прокатиться по велодорожке «Зеленая тропа», доехать до набережной города, полюбоваться гладью Онежского озера и отдохнуть от городской суеты.

Отдельно стоит отметить автоматизированный подземный паркинг в обоих комплексах. Это современное решение, которое позволяет решить вопрос безопасной парковки транспорта и реализовать принцип «Двор без машин». В базу данных вносятся госномера автомобилей. Система «узнает» эти номера и пропускает на парковку только транспорт жителей новостройки.

Вас порадуют и продуманные технологичные решения: IP-домофония, скоростные бесшумные лифты, круглосуточное видеонаблюдение, безопасный дом, безопасный двор.

Еще один бонус - из окон обоих комплексов открывается прекрасный вид на Онежское озеро и панораму города!

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