Съезд справороссов единогласно проголосовал за кандидатуру Путина

23 декабря в Москве прошел XIII съезд партии «Справедливая Россия–Патриоты – за правду!». Его участники поддержали решение Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента страны.

По словам лидера партии Сергея Миронова, на съезде зарегистрировалось 192 делегата. Среди них депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, а также представители региональных отделений СРЗП, актив молодёжного крыла партии, представители волонтёрских и общественных организаций, известные политологи, деятели культуры.

В ходе съезда Сергей Миронов зачитал обращение Президента России Владимира Путина к делегатам:

«Желаю вам плодотворной работы, и, конечно, хочу выразить искреннюю признательность за поддержку, рассчитываю на продолжение конструктивного взаимодействия и содержательного диалога на благо России и нашего народа», - привел слова Владимира Путина Миронов.

Съезд проголосовал за поддержку Владимира Путина в качестве кандидата в президенты РФ на предстоящих в 2024 году выборах.

Одним из самых ярких выступлений стали слова члена центрального совета партии, мастера спорта международного класса, заслуженного тренера России, призера Олимпийских игр, обладателя кубка УЭФА Валерия Газаева:

«Нам не нужны революции. Нам нужна сильная армия, сильный флот, стабильная Россия и сильный президент».

В поддержку решения выступили руководители партии, представители профсоюзов, новых регионов страны, участники СВО, лидеры союза женщин страны, деятели науки и культуры.

«Решение было принято на съезде единогласно, - комментирует руководитель Карельского регионального отделения партии Ройне Изюмов, - к нему присоединяются члены отделения партии в Карелии. Во второй части съезда участники сформулировали предложения от делегатов к главе государства. Учитывая демографическое положение Карелии, одной из важных инициатив для республики является предложение ввести прогрессивную шкалу материнского капитала с акцентом на стимулирование многодетности. Эта мера может напрямую способствовать увеличению рождаемости, что является ключевым фактором в борьбе с демографическим спадом». //

фото: kremlin.ru