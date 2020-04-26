Сеть «ВКонтакте» выяснила, о чем говорят россияне на самоизоляции
Социальная сеть «ВКонтакте» и компания Brand Analytics изучила самые обсуждаемые темы у пользователей соцсети в условиях карантина. Был произведен анализ: какие слова чаще всего употреблялись в публичных записях и комментариях, сообщает mail.ru.
Всего в анализ были включены 685 млн постов, в которых содержалось свыше 16,3 млрд слов. Исследователи пришли к выводу, что самыми волнующими для пользователей были темы пандемии COVID-19 и карантина.
Вот что обсуждали россияне:
Коронавирус — 3 719 упоминаний
Карантин — 2 127
Путин — 1173
Италия — 792
Конституция — 792
Эпидемия — 678
Пациент — 659
Профилактика — 632
Паника — 625
Работник — 598
Доллар — 569
Беречь — 539
Кризис — 448
Гречка — 431
Экономика — 419
Кашель — 395
Дистанционный — 391
Каникулы — 380
Нефть — 377
Пожилые — 350.
Авторы отмечают, что в рейтинге тем приводятся тренд-слова и число их упоминаний на 1 млн слов, рейтинг не включает слова, которые постоянно присутствуют в лексиконе пользователей «ВКонтакте» и частота употребления которых почти не меняется со временем.