Сеть «ВКонтакте» выяснила, о чем говорят россияне на самоизоляции

Социальная сеть «ВКонтакте» и компания Brand Analytics изучила самые обсуждаемые темы у пользователей соцсети в условиях карантина. Был произведен анализ: какие слова чаще всего употреблялись в публичных записях и комментариях, сообщает mail.ru.

Всего в анализ были включены 685 млн постов, в которых содержалось свыше 16,3 млрд слов. Исследователи пришли к выводу, что самыми волнующими для пользователей были темы пандемии COVID-19 и карантина.

Вот что обсуждали россияне:

Коронавирус — 3 719 упоминаний

Карантин — 2 127

Путин — 1173

Италия — 792

Конституция — 792

Эпидемия — 678

Пациент — 659

Профилактика — 632

Паника — 625

Работник — 598

Доллар — 569

Беречь — 539

Кризис — 448

Гречка — 431

Экономика — 419

Кашель — 395

Дистанционный — 391

Каникулы — 380

Нефть — 377

Пожилые — 350.

Авторы отмечают, что в рейтинге тем приводятся тренд-слова и число их упоминаний на 1 млн слов, рейтинг не включает слова, которые постоянно присутствуют в лексиконе пользователей «ВКонтакте» и частота употребления которых почти не меняется со временем.