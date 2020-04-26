26 апреля 2020, 18:30
Общество

Дорожная техника утюжит Гвардейскую в Петрозаводске

Выравнивающий слой асфальтового покрытия уложили на одной из проблемных улиц карельской столицы

Подрядчик ЗАО «АБЗ-Дорстрой» приступил к укладке выравнивающего слоя асфальт на Гвардейской улице в столице Карелии. Работы выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Дорожные работы ведутся и в других районах Петрозаводска. Например, на набережной Варкауса на тротуарах продолжается демонтаж бортового камня.

В этом году в городе отремонтируют одиннадцать дорог и три тротуара. Среди объектов - Вытегорское и Соломенское шоссе, Лесной и Первомайский проспекты, набережная Варкауса, улицы Калинина, Чапаева, Островского, Ватутина, Муезерская и Гвардейская. 

Фото: пресс-служба администрации города

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ремонт
дорожная техника
новости петрозаводска
Гвардейская улица
дороги
асфальт