Дорожная техника утюжит Гвардейскую в Петрозаводске

Подрядчик ЗАО «АБЗ-Дорстрой» приступил к укладке выравнивающего слоя асфальт на Гвардейской улице в столице Карелии. Работы выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



Дорожные работы ведутся и в других районах Петрозаводска. Например, на набережной Варкауса на тротуарах продолжается демонтаж бортового камня.

В этом году в городе отремонтируют одиннадцать дорог и три тротуара. Среди объектов - Вытегорское и Соломенское шоссе, Лесной и Первомайский проспекты, набережная Варкауса, улицы Калинина, Чапаева, Островского, Ватутина, Муезерская и Гвардейская.

Фото: пресс-служба администрации города