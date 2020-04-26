Петрозаводским школьникам предложили смастерить поделки из вторсырья

В карельской столице проходит конкурс среди образовательных организаций «Эко-дом». Прием заявок продлен до 31 мая, сообщает пресс-служба мэрии. Заявки, заверенные руководителем образовательной организации, можно присылать на электронную почту gav@dpocro.ru Центра развития образования.



Конкурс проводится по четырем номинациям:

• «Все невозможное возможно» – поделки из вторичного сырья и природных материалов;

• «Эко-сумка» – изготовление сумки с использованием материалов многоразового использования (приветствуется национально-региональный колорит);

• «Эко – дом» – изготовление скворечников, домиков для животных;

• «Дом мечты» – изготовление украшений и предметов декора.

Фото: topdialog.ru