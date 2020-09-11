Serverspace сдает в аренду вычислительные ресурсы

Онлайн-сервис Serverspace дает клиентам доступ к виртуальному окружению через удобную интуитивно понятную панель управления, где можно устанавливать любые приложения и ОС (CentOS, Ubuntu, Debian, FreeBSD), делать резервные копии существующих машин и менять первоначальные настройки.

Учитывая высокий спрос, Serverspace дает клиентам возможность аренды вычислительных ресурсов в виде облачного сервера, представляющего собой виртуальную машину, установленную в облаке провайдера. Заказать услугу можно на сайте serverspace.ru.

Кому и зачем нужны облачные серверы

Владельцы корпоративных сайтов, критически важных онлайн-проектов с высоким трафиком, а также разработчики и тестировщики программного обеспечения считают использование облачных технологий наиболее рациональным вариантом. Все благодаря тому, что Serverspace предлагает уже готовое безопасное решение со всеми необходимыми настройками на высококачественном брендовом оборудовании, за работоспособностью которого следит сам провайдер.

Cloud server находится в одном из надежных ЦОД, расположенных в Амстердаме и Нью-Джерси, и является частью кластера физических серверов, объединенных с помощью сетевых технологий в один массив. Благодаря этому достигается высокий уровень устойчивости к различного рода аппаратным и программным сбоям, а сам пользователь может работать из любой точки мира. Облако функционирует на инновационной платформе vStack с открытым исходным кодом и гипервизоре Bhyve, разработанном компанией NetAPP. С ними можно легко разворачивать виртуальные машины нового поколения и изменять их конфигурацию в любую сторону по мере необходимости.

Основные преимущества для пользователей